Pacchi insanguinati, manifestazione choc per Gaza: "Stop genocidio"

Pacchi di aiuti umanitari sporchi di sangue a rievocare la recente strage di civili, uno striscione lungo venti metri con la scritta "Stop genocidio". È così che le attiviste e gli attivisti della rete per Gaza (Ex opg Je so Pazzo, Potere al Popolo e Collettivo Autorganizzato Universitario) hanno manifestato oggi a piazza Plebiscito contro "la violenza genocida di Israele".

"La strage avvenuta giovedì - hanno spiegato gli attivisti - in cui 112 persone sono state uccise e più di 700 sono state ferite mentre erano in fila in attesa di ricevere cibo e aiuti umanitari è l'ennesimo atto vergognoso di Israele contro il popolo palestinese. Non possiamo essere complici e legittimare la pulizia etnica in Palestina. Tutto il mondo sta dicendo 'Stop al genocidio!'".