Operatori turismo, la manifestazione a Pompei: "A morire sia il Covid non il lavoro"

Maxi manifestazione, stamattina a Pompei. Molte - a rappresentare il disagio che il comparto turistico sta vivendo in Campania - le categorie scese in strada: gli imprenditori delle strutture ricettive, i lavoratori stagionali, gli chef, gli operatori del trasporto turistico.

Sono soprattutto le "piazze forti" della proposta turistica campana a farsi sentire, ovvero Pompei, Amalfi, Capri, Ischia e Sorrento. "Salviamo la stagione, che nessuno resti indietro" il messaggio contenuto in un volantino che girava tra i presenti.

Prima della pandemia di Coronavirus quello turistico era evidentemente un traino per l'intera Campania: secondo un'analisi promossa dall'istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo del consiglio nazionale delle ricerche, e presentata alla Borsa Mediterranea del turismo di Napoli nel 2019, nel 2018 gli arrivi e le presenze erano aumentati rispettivamente del 7,7% e del 3,3%. In valore assoluto corrispondono circa 6.075 milioni e 21.132 milioni.

I manifestanti hanno inscenato un presidio sotto la sede del Comune di Pompei, a ridosso del santuario.

"La filiera turistica è scesa in pizza per il sostegno alle famiglie, la dignità dei lavoratori di tutto il comparto e del trasporto turistico", hanno spiegato i presenti, con l'obiettivo di arrivare ad una "ripartenza in sicurezza". Sul tavolo anche certezza sui ristori e campagna vaccinale.

Numerosi gli striscioni preparati per l'occasione dai manifestanti tra cui "Inglesi, americani e tedeschi aspettano segnali credibili per venire da noi. Diteci pubblicamente cosa state facendo! Senza vaccini non si lavora: dateci i vaccini (organizzeremo noi il resto)', oppure "Chiusure alle ore 23 e poi alle 24? Si può fare, applicando controlli rigidi e sanzioni severe" e "Che a morire sia il Covid, non il lavoro".