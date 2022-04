Scampia alza la voce: in centinaia davanti al Comune per protestare

Protesta questa mattina davanti al Comune di Napoli per diverse associazioni di Scampia che chiedono maggiore attenzione da parte delle istituzioni per il futuro. Con loro anche disoccupati, rappresentanti del Comitato Vele e i ragazzi del Gridas. Tra tutte le vertenze, però, quella che più tiene con il fiato sospeso le associazioni è quella che riguarda l'Officina delle Culture.

Le realtà territoriali - tra cui il Comitato territoriale, la palestra Ali di Scampia e i Volontati per Napoli - Ripuliamo Napoli - sono scese in piazza per dire "no" al piano del Comune di voler dar vita ad un'unica associazione di secondo nella quale coesisterebbero associazioni di volontariato e imprese sociali, sia sul piano economico e su quello delle responsabilità.

Questa coesistenza, di fatto, secondo i manifestanti è impossibile visto che ogni realtà ha scopi e finalità troppo diverse. "La burocrazia non sempre risponde a quella che è la realtà dei fatti. Noi pensiamo che laddove ci sia un punto di ritrovo, dove si confrontano idee sulla vita del quartiere, quegli spazi vanno riconosciuti come bene comune. L'amministrazione, invece, ha prospettato delle soluzioni che, per quanto ci riguarda, non rispettano la storia di Officina dele Culture", ha detto a NapoliToday Salvatore Martelli.