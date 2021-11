No Green Pass e disoccupati in piazza, città blindata: disagi per i cittadini

Sono circa 300 i disoccupati e gli aderenti al "Si Cobas" e ad altri comitati della sinistra radicale che si sono radunati in piazza Garibaldi a Napoli. La manifestazione è indetta dal "Movimento 7 Novembre", ma sono presenti anche i "Si Cobas" di Modena e Piacenza.

La Questura, come è noto, sulla base delle limitazioni decise dal ministro degli Interni, ha autorizzato solo un presidio statico. Ma sembra che i manifestanti abbiano intenzione di mettersi in marcia e raggiungere le vie del centro. Dopo una trattativa con le forze dell'ordine, tuttavia, sembra che sia stato concesso un percorso fino alla Prefettura.

Non si conosce ancora, invece, il destino della manifestazione dei "No vax" e "No Green Pass" prevista per le ore 17 a piazza Cavour. Anche in questo caso sembra che i manifestanti vogliano raggiungere al tre strade. Intanto, le forze dell'ordine stanno presidiando diversi punti, mantenendo alta l'allerta. L'obiettivo è quello di non far radunare le due manifestazioni. Primi disagi sul Corso Umberto dove gli automobilisti si trovano bloccati a causa del presidio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto e video di Alessandra De Cristofaro