Stazione blindata, ma i no-vax non ci sono

Difficile capire se si sia trattato di un flop clamoroso o di una scelta strategica. Fatto sta che la tanto attesa, e temuta, manifestazione dei No-green pass contro l'obbligo della certificazione per chi prende i treni a lunga percorrenza non c'è stata.

Erano attesi per le 14.30 in piazza Garibaldi, davanti alla stazione centrale di Napoli. La preoccupazione delle autorità era quella che venissero occupati i binari, con conseguenti disagi alla circolazione ferroviaria. Motivo per cui, dalla tarda mattinata l'area è stata blindata, con un ingente spiegamento di forze da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. Dalle 13, le porte della stazione sono state chiuse, lasciando aperti solo un varco per l'ingresso e uno per l'uscita, entrambi presidiati da agenti e militari.

Uno sforzo che si è rilevato inutile perché allo scattare dell'ora X, non si è presentato nessuno. Intorno alle 15, sembrava che qualcosa potesse accadere perché sono comparse due bandiere italiane che hanno iniziato a sventolare in prossimità del parcheggio dei taxi. Ad agitare i tricolori, però, solo due esponenti del Movimento Idea Sociale, formazione di estrema destra, tra cui anche il segretario del movimento stesso Raffaele Bruno che ci ha tenuto a specificare "...l'appoggio al movimento no-vax perché il vaccino deve essere una libera scelta".

Su alcuni gruppi social è rimbalzata la notizia che la manifestazione, che invece si è tenuta in altre piazza italiane, si stata volutamente boicottata a Napoli per evitare speculazioni politiche e allineamenti con la destra sociale. Vista, però, la scarsa partecipazione degli ultimi appuntamenti agostani del movimento no-green pass, non si può escludere che siano mancati i numeri, anche se, sempre sui social network c'è chi promette nuove mobilitazioni già nei prossimi giorni.