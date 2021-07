Da piazza Dante è partito un corteo che ha raggiunto piazza Municipio, dove i manifestanti hanno esposto decine di volti di Mario Draghi modifcato per somigliare a Hitler. "No alla dittatura sanitaria", "Giù le mani dai bambini" e "Assassini" sono stati tra i cori più gettonati della protesta.

"No green pass": in 500 in piazza per protesta