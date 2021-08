Nuova protesta dei "No green pass": in 200 davanti alla Regione

Agosto non è mai stato il mese delle mobilitazioni. Lo stanno capendo, sulla loro pelle, anche gli irriducibili dei "No green pass" che a due giorni dal flop del 5 agosto sono tornati in piazza. Stavolta la presenza in piazza è leggermente più nutrita. In circa 200 si sono dati appuntamento alle 18.30 in piazza Dante, e sono partiti sfilando per le strade del centro di Napoli.

Il corteo è giunto fino a Palazzo Santa Lucia, dove i manifestanti hanno intonato cori contro il presidente della Regione Vincenzo De Luca e il premier Mario Draghi. Il movimento spontaneo "No green pass" che a Napoli conta molte meno adesioni rispetto ad altre città italiane si batte contro l'istituzione della carta verde, ritendolo un elemnto di discriminazione sociale. Tra le sua fila, però, è possibile trovare molti no-vax e persone che non credono all'esistenza di una vera pandemia.