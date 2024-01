Corteo per la Palestina, in migliaia per le vie del centro|VIDEO e FOTO

Corteo per la Palestina con migliaia di partecipanti a Napoli. Partito alle ore 15.00 da piazza Garibaldi ha attraversato il centro cittadino, scortato dalla polizia.

La manifestazione è stata organizzata dopo un appello lanciato dal centro culturale Handala Ali e dalla comunità palestinese della Campania per una giornata internazionale di mobilitazione.

"Fermate il massacro, sostenere i diritti negati del popolo palestinese. Bisogna denunciare e boicottare il sostegno del nostro governo e dei governi occidentali ai crimini dell'esercito israeliano”, è il grido di dolore dei manifestanti.

Traffico in tilt in particolare a via Medina e piazza Municipio al passaggio del corteo.