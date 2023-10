Sgombero mercato via Bologna, lunedì la manifestazione: "Facciamo appello alla gente solidale e antirazzista"

"No allo sgombero del mercato di via Bologna". È la presa di posizione di Associazione 3 Febbraio e Associazione Senegalesi Napoli contro lo sgombero. Gli ambulanti saranno in piazza lunedì 23 ottobre alle 9.30 a piazza Garibaldi con partenza da via Bologna.

"Sono quasi 30 anni che noi, senegalesi, nigeriani, italiani, gambiani, sudanesi, cinesi, lavoriamo insieme e viviamo degnamente grazie ad un mercato regolare che abbiamo guadagnato lottando", spiegano nel comunicato della manifestazione. "Siamo - proseguono - un esempio di convivenza e diritti in una città che muore di lavoro sfruttato o di mancanza di lavoro. Alla stazione siamo un punto di riferimento di solidarietà e sicurezza anche contro criminalità e malaffare. Siamo noi stessi a preoccuparci del decoro dell'area pulendo il luogo in cui stiamo visto che il Comune non garantisce nemmeno il servizio di nettezza urbana".

"Quali sono le ragioni dello sgombero? Il razzismo? I calcoli politici di una destra che attacca la povera gente cominciando dagli immigrati? - vanno avanti - E perché l'amministrazione comunale che è di sinistra la insegue? In ogni caso non permetteremo che la vita umana, il lavoro e la dignità siano così calpestati. Facciamo appello alla gente solidale e antirazzista, a chi è ancora di sinistra e crede nei diritti, alle associazioni e ai singoli che hanno a cuore l'umanità ad essere con noi".