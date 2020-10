Manifestazione a Rotonda Diaz: poche centinaia di persone contro il lockdown (FOTO E VIDEO)

Sono circa 300 i manifestanti che si sono riuniti intorno alle 21 a Rotonda Diaz per protestare contro le misure restrittive imposte da Governo e Regione per contrastare la diffusione del Coronavirus. A poco più di una settimana dalle manifestazioni più partecipate, quella di venerdì scorso la più violenta, continuano i momenti di protesta all'interno della città. Di varia provenienza i manifestanti presenti con striscioni e fumogeni. La loro richiesta è chiara: vogliono aiuti da parte delle istituzioni per far fronte alla persistente crisi economica che si aggraverà per effetto delle restrizioni imposte all'economia locale. C'è chi invece non vuole assolutamente che venga confermata l'ipotesi del lockdown.

Una parte dei manifestanti non ha gradito la presenza dei giornalisti appellandoli con frasi tipo “giornalista terrorista” o “tutelate l'attrezzatura” e chiedendo di non essere ripresa. Totalmente diverso l'approccio della restante parte del corteo che ha invece mostrato disponibilità nei confronti dei cronisti. Nel corso degli interventi è stato anche sottolineato l'atteggiamento del governatore Vincenzo De Luca che da mesi non si confronta con una conferenza stampa con i cronisti campani. In ogni caso la manifestazione si sta svolgendo pacificamente senza bisogno dell'intervento delle forze dell'ordine.

