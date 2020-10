Proteste anche a Ercolano: commercianti in piazza contro De Luca

Dopo Napoli anche Ercolano è scesa in piazza per protestare contro il lockdown annunciato dal Governatore Vincenzo De Luca ieri pomeriggio nel corso della sua diretta facebook. Un centinaio di commercianti hanno manifestato pacificamente in piazza Trieste al grido di ‘Libertà’ e pronunciando slogan contro De Luca. Le luci dei negozi sono rimaste spente per tutto il tempo, dinanzi alle vetrine lumini accesi a simboleggiare la morte del commercio, messo ancora più in ginocchio dalla chiusura totale in caso di lockdown.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le restrizioni annunciate, infatti, hanno messo in allarme i titolari delle attività commerciali e i dipendenti, preoccupati dal ripetersi di scene già viste appena qualche mese fa quando furono costretti ad abbassare le saracinesche. In quell’occasione fu previsto un ristoro, giudicato forse esiguo rispetto alle perdite subite. Questa volta, invece, il piano economico non è stato ancora né discusso né tantomeno ipotizzato. E il malcontento cresce, insieme alla preoccupazione