I lavoratori dello spettacolo in piazza: “Abbandonati dallo Stato”

Lavoratori dello spettacolo e della cultura scendono in piazza oggi a Napoli, davanti al teatro Mercadante, per manifestare "contro l'abbandono del governo". A promuovere l'appuntamento in programma per le 15 è il Coordinamento Arte e Spettacolo.

"Ancora oggi, a un anno esatto dai provvedimenti di contenimento della pandemia che hanno sancito la chiusura dei luoghi dello spettacolo e della cultura dal vivo, migliaia di operatrici e operatori del settore sono senza lavoro e senza reddito".

Così in una nota del coordinamento che fa appello a "tavoli competenti e di vasta rappresentanza per affrontare la questione della ripartenza e della riforma del settore. I danni si stanno già contando". Altre manifestazioni sono in programma in diverse città.