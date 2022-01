Lav Napoli, la manifestazione: "Manfredi riduca l'uso di carni nelle mense scolastiche"

La Lav Napoli stamattina era in piazza Municipio, all'esterno di Palazzo San Giacomo, per la "sfida green" lanciata al primo cittadino Gaetano Manfredi così come ai sindaci di Roma, Milano, Torino e Bologna: la richiesta è una riduzione del 20% nei prossimi 4 anni del consumo di carne nelle mense comunali.

In piazza c'era anche un manifesto con il volto del primo cittadino e la frase "Meno carne nelle mense, meno smog in città", con una postilla: "Non lo ha promesso davvero, ma speriamo lo faccia".

Secondo i dati diffusi da Lav, le cinque città oggetto della protesta consumano quasi 1,5 milioni di kg di carne in un anno nelle loro mense, con un'impronta ambientale e sanitaria che 'vale' oltre 13,8 milioni di euro. Ridurre questo consumo e istituendo un giorno a settimana "100% vegetale" in tutte le mense - avverte Lav - orienterebbe verso un risparmio totale di quasi 2,8 milioni di euro.

A questo consumo annuale complessivo di carne sono da ricondurre emissioni stimabili in 22mila tonnellate di gas serra, 314 tonnellate di inquinanti equivalenti all'anidride solforosa, di 113 tonnellate di azoto, di 52 tonnellate di particolato Pm10, nonché un'occupazione del suolo pari a 18.483.529 metri quadri e l'utilizzo di 354.894.248 litri d'acqua.

Ma i sindaci delle principali città italiane, lo sanno? "Le risposte non sono state affatto soddisfacenti - dichiara Gianluca Felicetti, presidente Lav - abbiamo rilevato che la maggioranza dei Comuni interpellati non ha cognizione del quantitativo di carne acquistato e distribuito nella ristorazione collettiva, in particolare nella refezione scolastica. Si tratta di una 'non conoscenza' inaccettabile in tempi nei quali anche le strategie di massimo contrasto al cambiamento climatico sono urgenti e dovute".