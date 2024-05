Manifestazione contro l'autonomia differenziata, migliaia in piazza a Napoli

Grande manifestazione oggi a Napoli contro l'autonomia differenziata: è "La Via Maestra". promossa dal coordinamento nazionale di cui fanno parte oltre 150 associazioni e movimenti, tra cui la Cgil oltre che Anpi, Wwf, Arci, Legambiente.

Cinquantamila i partecipanti secondo il sindacato, in un corteo che da piazza Mancini è andato snodandosi fino a piazza Dante dove si sono succeduti gli interventi sul palco.

Landini: "Il paese è già povero, non c'è bisogno di dividerlo"

"Bisogna unire il paese, non dividerlo - ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini parlando alla manifestazione - perché i diritti fondamentali, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto all'istruzione vanno garantiti a tutti i cittadini a prescindere da dove sono nati e da dove abitano e soprattutto perché bisogna andare a prendere le risorse dove sono, combattendo l'evasione fiscale e facendo quelle scelte fondamentali che sono dentro la Carta Costituzionale, la Carta Costituzionale non va cambiata, va applicata". "Il paese è già povero, la gente povera pur lavorando, le diseguaglianze sono aumentate e proprio per questo c'è bisogno di fare il sistema, non c'è bisogno di dividere l'Italia, c'è bisogno di costruire l'Europa e l'Italia deve dare un contributo per costruire quell'Europa sociale del lavoro e dei diritti che ancora non c'è", ha aggiunto. Landini ha parlato anche della tragedia delle morti bianche. "È chiaro - ha detto - che se si vuole fermare questa strage bisogna cambiare il sistema di fare impresa, a partire dalla cancellazione della logica del subappalto, del massimo ribasso e cancellando la precarietà nel lavoro. Questa è la battaglia che va fatta. È il sistema di fare impresa, gli appalti, sub appalti, il lavoro precario, è questo che sta uccidendo e su questo non si sta intervenendo, anzi si sta continuando ad allargare il sistema degli appalti, introducendo addirittura per legge il subappalto a cascata e si continua a non investire sulla formazione e sulla prevenzione". E infine, sul redditometro: "Il governo ha fatto una marchetta elettorale per continuare a dire a quelli che le tasse non le pagano possono continuare a non farlo, è una follia. Un paese che ha 90 miliardi di evasione fiscale, il paese dove il 90% dell'Irpef la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati, il paese che ha bisogno di risorse per fare gli investimenti e per migliorare le condizioni, non farlo vuol dire che si vuol far pagare sempre a quelli- Io credo che quello non solo sia una marchetta elettorale, ma è anche un messaggio sbagliato perché un cittadino in Italia deve avere il dovere di pagare in base a quello che ha e a quello che prende. Quando questo non avviene vuol dire che aumentano solo le diseguaglianze, le ingiustizie".

Elly Schlein: "Libertà compresse dalle scelte dissennate del governo"

Non è mancato l'intervento della segretaria del Partito Democratico.

"Se hai un salario da fame e non puoi pagare l'affitto, non sei pienamente libero - ha detto Elly Schlein replicando alla premier Giorgia Meloni - mentre il governo Meloni blocca la proposta sul salario minimo su cui raccogliamo firme in tutta Italia e cancella i fondi per l'affitto da 330 milioni". "Se ti ammali di tumore e non riesci a prenotare le visite successive con la sanità pubblica non sei libero o lo sei se faticosamente trovi 500 euro. Io - aggiunge - mi preoccupo di quelli che 500 euro non provano neanche a cercarli. Queste sono le libertà compresse dalle scelte dissennate del governo".

Avs: "Contro la svolta autoritaria"

Presenti anche i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. "Oggi siamo a Napoli a questa manifestazione organizzata dalla Cgil insieme ad Associazione La Via Maestra - hanno spiegato - per difendere la Costituzione e l'unità del paese. L'Italia non può subire il mercimonio tra Meloni e Salvini, con il premierato in cambio dell'autonomia differenziata che mina l'unità del paese e divide l'Italia in due". "La Costituzione - proseguono - non può essere il giocattolo al servizio della Premier Meloni che rischia di spaccare l'Italia per le sue ambizioni personali. Il premierato altro non è che il presidenzialismo tanto caro alle destre che mina i poteri del presidente della Repubblica, garante nel nostro Paese di democrazia, unità nazionale, di coesione sociale e politica. Siamo oggi in piazza in una grande iniziativa per opporci a questa svolta autoritaria che penalizzerà non solo le cittadine e i cittadini del sud, ma anche del centro e nord Italia".

Gli studenti: "Tempo di una nuova stagione di mobilitazione"

Tantissimi gli studenti in piazza. "Oggi come Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti e LINK-Coordinamento Universitario siamo scesi in piazza a Napoli al fianco delle decine e decine di associazioni che costituiscono la Via Maestra, spazio di confronto e attivazione che da mesi sta costruendo una visione alternativa e condivisa di società. Come giovani e studenti di questo paese vogliamo far sentire la voce di chi, precario, marginalizzato, del Sud e delle aree interne, straniero, giovane senza futuro, vive sulla propria pelle le storture di un sistema ingiusto e di uno Stato sordo". Così Tess Kucich, coordinatore nazionale della Rete della Conoscenza. "Questa situazione - ha proseguito - potrà solo peggiorare se le grandi riforme su cui punta questo Governo, l'autonomia differenziata e il premierato, diventeranno realtà. Il ddl Calderoli cristallizzerà le diseguaglianze territoriali e sociali già presenti in questo Paese, quando ciò che servirebbe sarebbe un rifinanziamento complessivo di welfare e servizi".

"A chi vuole spezzare il Paese e rafforzare i poteri del Governo a scapito del parlamento, rispondiamo oggi in questa piazza ed ogni giorno nel paese - aggiunge Virginia Mancarella, coordinatrice nazionale di LINK-Coordinamento universitario - la repressione delle esperienze politiche e delle voci dissidenti si fa sempre più evidente, e nulla ce lo ha dimostrato come la risposta violenta e criminalizzante che abbiamo subito nelle Università e nelle piazze manifestando a sostegno della Palestina".

"Oggi siamo in piazza per un reddito di base universale, per un mondo del lavoro tutelante e privo di precarietà, per percorsi di studio svincolati dalle esigenze del mercato e da dinamiche di profitto - racconta Bianca Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Studenti - In questo scenario dobbiamo rivendicare soluzioni sistemiche, un cambiamento radicale, un nuovo modello di società. Ci mobilitiamo non solo in quanto studenti ma in quanto giovani, precari a cui viene negato il diritto di decidere del proprio futuro. È tempo di una nuova stagione di mobilitazione: per chi non vede un futuro dignitoso di fronte a sé è tempo di alzarsi".