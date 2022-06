Edilizia, in piazza più di mille persone: “Sbloccate il credito d'imposta o falliamo”

Erano oltre in mille, stamattina, a protestare. Imprenditori edili, tecnici, operai, l'intero settore dell'edilizia si è dato appuntamento in strada a Napoli. Obiettivo, sollecitare lo sblocco delle procedure dei crediti di imposta.

Il corteo è partito da piazza Bovio e si è mosso verso piazza del Plebiscito, dove hanno illustrato le ragioni della loro discesa in piazza.

Sono centinaia le piccole e medie imprese della Campania che rischiano il tracollo economico: pur avendo milioni di euro nei loro cassetti fiscali per la fatturazione di lavori di ristrutturazione con il meccanismo dello superbonus, non riescono a cederle alle banche e si trovano senza liquidità per la prosecuzione delle opere.

Le procedure si sono via via complicate a causa dell'emergere di diverse truffe. Gli imprenditori però sottolineano di “non poter pagare per alcuni casi singoli”, e anzi sollecitano “controlli serrati a contrasto delle irregolarità”. Ma pagamenti rapidi.