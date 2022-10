Donne iraniane e Alessia Piperno, la manifestazione in piazza del Plebiscito

Proseguono le adesioni al presidio "Donne Vita Libertà" per le donne iraniane e per la liberazione di Alessia Piperno che si terrà il giorno giovedì 6 ottobre alle ore 16.30 sotto la Prefettura a piazza del Plebiscito.

Alla manifestazione, iindetta a Napoli da Cgil, Cisl, Uil, parteciperanno i Forum politiche per le donne del Pd di Napoli e Pari opportunità de Pd Campania.

L'adesione "per non lasciare sole le coraggiose donne iraniane in lotta per l'autodeterminazione, i diritti, la libertà, la democrazia" sottolineano le democratiche.

La manifestazione

"Cgil, Cisl e Uil si stringono alle sorelle iraniane che chiedono il rispetto dei loro diritti, all’indomani della morte di Masha Amini, e Hadis Najafi e - è il messaggio delle sigle sindacali - della nostra connazionale Alessia Piperno, la “viaggiatrice solitaria” arrestata il 28 settembre (si trova in un carcere di Teheran, ndR). Nell’esprimere sostegno e appoggio alle donne e al popolo iraniano, ribadiamo il nostro impegno per l’affermazione della democrazia, dei diritti civili, sociali, economici e culturali fondamentali. Masha e Hadis sono state uccise dalla polizia religiosa: unico loro torto aver lasciato scoperta una ciocca di capelli”.

Alla manifestazione si indosserà un drappo nero in segno di lutto e un drappo bianco in segno di rinascita.