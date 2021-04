Disoccupati in strada: traffico in tilt

In corso una manifestazione che sta paralizzando il centro città

Nuova protesta a Napoli per i senza lavoro del gruppo 'Movimento di lotta Disoccupati 7 novembre'. La manifestazione (ma anche la pioggia) ha mandato in tilt il traffico nella zona di Piazza Garibaldi. I disoccupati, infatti, hanno prima inscenato un blocco stradale all'altezza del corso Garibaldi, prima di spostarsi in corteo verso il corso Meridionale.

L'ennesima protesta ha ancora come oggetto la richiesta di un tavolo con le istituzioni. I disoccupati, in particolare, vogliono che si valuti l'esigenza di reperire forza lavoro delle partecipate del Comune di Napol.