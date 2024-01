Incrocio bloccato, fumogeni rossi: la protesta dei manifestanti in pieno centro | VIDEO

Giorno di protesta per il "Movimento di Lotta - Disoccupati '7 Novembre'" che dalle 11 di oggi si è riunito in piazza del Gesù per manifestare.

Il corteo, composto da un centinaio di persone, si è poi spostato a poche decine di metri dal palazzo della questura, nei pressi del quale – sull'incrocio tra via Medina/Monteoliveto e via Armando Diaz - si è allargato per costituire un blocco stradale.

La manifestazione è proseguita tra canti e l'accensione di numerosi fumogeni di colore rosso.