Nuova manifestazione a piazza dei Martiri: lanci di uova e fumogeni

Un centinaio di persone si sono date appuntamento a piazza dei Martiri per una manifestazione di protesta. Si tratta di gruppi di disoccupati organizzati che si sono riuniti per protestare contro la mancanza di lavoro che potrebbe essere acquita da un ulteriore lockdown. La manifestazione si sta svolgendo in maniera pacifica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli unici momenti di tensione si sono verificati quando sono state lanciate delle uova e accesi dei fumogeni. Le forze dell'ordine non hanno reagito e non hanno disperso i manifestanti.