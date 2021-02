Manifestazione contro il Governo Draghi: "Fa gli interessi delle banche"

Un centinaio di persone ha manifestato davanti alla sede dell'Unione industriali di Napoli, in piazza dei Martiri, contro il Governo Draghi. Al sit in hanno partecipato gli esponenti di Potere al popolo e dei Si Cobas. La protesta ha avuto luogo in concomitanza con il giuramento dell'esecutivo guidato dall'ex tesoriere della Bce.

"Il governo che rappresenta gli interessi degli industriali, della finanza, delle banche, coccolato e approvato da tutti i partiti (senza distinzioni) in cerca di clientele e posizioni di potere, si prepara a muovere i primi passi. Non staremo a guardare mentre si accordano per lasciarci le briciole. No al Governo di Draghi, delle banche e di Confindustria" si legge in un post facebook sulla pagina di Potere al popolo.