Manifestazione contro il Governo nel cuore della città: vietate bevande in vetro

È stata firmata l’ordinanza sindacale per la “Sospensione, per motivi di sicurezza pubblica e privata incolumità, della vendita di bevande in contenitori di vetro nonché delle concessioni di occupazione di suolo pubblico nella giornata di sabato 15 gennaio 2022 dalle ore 13.00 e fino a cessate esigenze, in occasione della manifestazione “Adunata nazionale: prova di forza contro il governo Italiano. Tutta l’Italia contro Draghi” prevista in piazza Dante.”

L'ordinanza, in particolare, prevede:

- entri in vigore immediatamente e cessi di avere efficacia alle ore 24 del giorno 15 gennaio 2022 e comunque alla cessata esigenza;

- venga pubblicata sul nell’Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente;

- sia immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, nonché alla Questura di Napoli.

- sia eseguita dal Comando di Polizia Municipale e da chiunque altro spetti farla osservare.