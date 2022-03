Spari contro tre pizzerie: pizze gratis per dire "no" alla camorra

Questa mattina sit-in per le strade del comune napoletano

Questa mattina si è tenuto un sit-in per le strade di Frattamaggiore: una moblitazione nata dopo gli spari contro alcune pizzerie del comune napoletano. Il corteo è partito dalla pizzeria 'Anema e Pizza' al corso Francesco Durante, per poi raggiungere le pizzerie 'Palapizza' e 'Sapureat'. I negozianti sono stati invitati ad adottare il simbolo 'O si è contro la camorra o si è complice della camorra'. L'affissione dell'adesivo alla vetrina del proprio esercizio commerciale rappresenta, per gli organizzatori, un piccolo gesto dal grande significato: 'Mi schiero contro il potere e la logica della camorra'.

Dopo la marcia in Piazza Umberto sono state offerte le 'Pizze antipizzo'. I pizzaioli frattesi hanno sfornato delle teglie di pizza che poi hanno offerto alla popolazione accorsa in piazza, a pochi passi dalla sede del Municipio. Alla manifestazione hanno preso parte il senatore Sandro Rutolo, don Maurizio Patriciello e diversi sindaci dell'area Nord della provincia di Napoli.

"Una pizza che sa di libertà"

"Dobbiamo essere orgogliosi di avere questi tre imprenditori. Dopo gli spari sono andati nei locali, hanno cambiato le vetrine rotte e hanno detto: noi stiamo qui, lavoriamo qui. La camorra è quella che toglie il lavoro. Una risposta fortissima. Noi certamente non li lasceremo soli, ma io ho chiesto loro di non lasciare soli noi perché hanno dato un esempio straordinario", ha detto Ruotolo ai cronisti presenti.

Alla manifestazione, però, si è sentita l'assenza delle associazioni di categoria, ma Rutolo non ne fa un dramma: "Io dico sempre viva i presenti. Poi gli assenti capiranno di aver sbagliato". Poi, un appello: "Bisogna stare sui territori. L'esempio di questi tre pizzaioli deve smuovere le coscienze di tutti. Io invito tutti a venire qui perché è possibile mangiare una pizza che sa di libertà"