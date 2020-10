Manifestazione a piazza del Plebiscito: i commercianti protestano ancora (FOTO E VIDEO)

Sono già diverse centinaia le persone che si sono riunite a piazza del Plebiscito per protestare contro le imposizioni stabilite dal Dpcm del presidente Giuseppe Conte insieme a quelle imposte dalle ultime ordinanze del presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Una stretta per contrastare l'epidemia di Coronavirus che però rischia di soffocare interi settori produttivi della città che hanno scelto di scendere in piazza a protestare già da diversi giorni. Quella di questa sera è una piazza variegata composta in maggioranza da commercianti, professionisti, partite iva, lavoratori dello spettacolo ma anche attivisti dei centri sociali e dei gruppi organizzati di disoccupati

Imponente lo spiegamento di forze dell'ordine a presidio dell'intera area. Diversi i blindati, alcuni dei quali anche dotati di idranti. L'atmosfera è però di tenore completamente diverso rispetto a quella di venerdì notte. Al momento la situazione sembra sotto controllo e la protesta prosegue in maniera pacifica. Diversi i cartelli e gli striscioni con i quali si chiede un intervento di ristoro alle attività commerciali che sono costrette a chiudere alle 18 rinunciando alla fetta più importante di clientela.

