Insegnante ucciso, manifestazione di alunni e genitori all'esterno della scuola: "Non lasciateci soli"

"Non lasciateci soli". È il grido degli alunni della scuola media Marino Guarrano che, insieme ai loro genitori, hanno manifestato fuori all'istituto dove la scorsa settimana è stato ritrovato, in un'aiuola poco distante dall'ingresso, il cadavere del docente Marcello Toscano.

"Vogliamo certezza, scuola in sicurezza", recita un cartello firmato da alcuni studenti. Una manifestazione pacifica e silenziosa, che ha coinvolto anche decine di mamme.

"Non solo i bambini, ma anche noi genitori urliamo questo grido di aiuto: non lasciateci soli. I riflettori non si spengano, restino accesi", ha spiegato alla Dire Manuela Del Frate, componente del comitato genitori.

"Chiediamo un presidio di sicurezza, un incremento delle forze dell'ordine per il territorio di Melito e in particolare di questo plesso scolastico perché abbraccia una zona di confine dove c'è una platea molto difficoltosa, è un territorio ad alto tasso di criminalità. I ragazzi, sono preoccupati che possa accadere qualcosa all'interno della scuola, come è già accaduto. Però noi mamme cerchiamo di rassicurarli in tutto e per tutto. Purtroppo assistiamo a un aumento della micro e macro criminalità, la situazione è fuori controllo. Non c'è un organico che possa rispondere a questa richiesta di controllo e, inoltre, i ragazzi hanno perso il senso della realtà dopo due anni e mezzo di pandemia. Non riescono a vivere la scuola serenamente come era un tempo", conlcude Del Frate.

Il sindaco Mottola: "Non lasceremo soli questi bambini"

"Non lasceremo soli questi bambini, sarebbe il reale fallimento di chi rappresenta le istituzioni. Loro non sono soli e lo dimostreremo lunedì prossimo con una manifestazione che coinvolgerà gli studenti dell'intera città, un corteo partirà dal Comune per raggiungere il vicino campo sportivo dove i bambini delle nostre scuole avranno la possibilità di dire la loro". A dirlo alla Dire è Luciano Mottola, sindaco di Melito.