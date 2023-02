Due giorni di manifestazioni per Alfredo Cospito: “Stop al 41bis”

Domani, venerdì 3, e sabato, 4 febbraio, a Napoli, come in tante altre città, saranno organizzate iniziative, dibattiti, volantinaggi e cortei per esprimere vicinanza ad Alfredo Cospito.

"Battiamoci per l'eliminazione dell'ergastolo e del 41 bis; prendiamo posizione - le tesi dei promotori, attivisti e attiviste napoletane per l'abolizione di ergastolo e 41 bis - contro l'escalation repressiva in atto che, in tempi di crisi economica gravissima, utilizza qualsiasi strumento utile, a cominciare dalla stampa, per giustificare arresti, processi, provvedimenti contro chi alza la testa e prova a cambiare le cose".

La due giorni di mobilitazione vedrà il suo culmine nella manifestazione organizzata dagli attivisti per sabato 4 febbraio, alle 16, in piazza Dante.