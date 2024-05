"No agli anti-abortisti nei consultori". La rabbia delle donne di Napoli

Duecento donne hanno manifestato a Napoli contro la legge del Governo che prevede la presenza di 'esperti di genitorialità' nei consultori. I consultori sono i luoghi messi a disposizione dal Servizio sanitario nazionale dove le donne possono cominciare un percorso abortivo consapevole e in totale sicurezza. "Chiamiamo queste persone con il loro nome: vogliono inserire gli antiabortisti per convincere le donne a non farlo" affermano le attiviste della Rete Cca nisciun è fessa, che aiuta le donne napoletane ad orientarsi nei disservizi della sanità cittadina, che soprattutto in questo settore paga i diversi consultori chiusi e mai riaperti durante il Covid e l'enorme numero di obiettori di coscienza, secondo alcuni dati 8 medici su 10.

La legge del Governo offre alle Regione la possibilità di far entrare in queste strutture persone della società civile con comprovata esperienza nel sostegno alla genitorialità. "E' sotto attacco la nostra libertà di scelta - spiega l'attivista Annalisa Sirignano - Conosciamo quali sono i metodi degli anti-abortisti. Nei confronti di una donna che sceglie consapevolmente l'aborto c'è una violenza psicologica inaccettabile. I consultori devono restare luoghi laici. L'aborto è un elemento imprescindibile del servizio sanitario".

Affermare che chi ha preso parte alla manifestazione promuove l'aborto sarebbe del tutto fuorviante. Al flash mob in largo Berlinguer, infatti, hanno preso parte anche tante mamme con figli e figlie, mariti, esponenti della comunità Lgbtq. Gli attivisti non promuovono la pratica dell'aborto, bensì difendono la possibilità di scegliere e di farlo in modo sicuro: "Rendere l'aborto più difficile non farà altro che far aumentare quelli clandestini, soprattutto nelle fasce più deboli della società. Noi non stiamo difendendo la legge 194, che ha molti limiti. Noi difendiamo la nostra capacità di autodeterminazione".

E in una città come Napoli, anche in condizioni normali, questo percorso non sempre è garantito: "Abbiamo assistito alla chiusura di diversi consultori e di reparti dopo il Covid - sostiene Maria Cristina Di Chicco - Per l'aborto i tempi sono un elemento fondamentale per la salute della donna, ma chi inizia questo percorso si trova di fronte a mille sbarramenti e a uno stigma sociale ancora forte".

Durante il sit-in una donna chiaramente anti-abortista ha provato a interrompere gli interventi al microfono delle attiviste. Dopo un confronto acceso, la donna è stata allontana dagli agenti della digos.