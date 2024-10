"Il 18 ottobre dobbiamo contrattaccare, il governo vuole sospendere il diritto a manifestare"

"Sabato 5 ottobre è successo qualcosa di una gravità senza precedenti. Circa 51 persone sono state trattenute dalle 7 alle 9 ore dentro gli uffici dei commissariati e delle questure e poi raggiunte da fogli di via fino a 4 anni. Questa è una palese sospensione del diritto democratico perché parliamo di persone che o non hanno procedimenti penali aperti o non hanno condanne. Sulla base di informative delle forze di polizia, queste persone hanno subito una limitazione della loro libertà individuale e personale". Sono le parole di Abdel El Mir, del movimento migranti e rifugiati di Napoli sulla manifestazione pro Palesitna della settimana scorsa.

El Mir ricorda che "in tutto il resto d'Europa e in tutto il resto del mondo si sono tenute manifestazioni. Ci chiediamo se questo pericolo di infiltrazioni e di violenza valga solo per il ministro Piantedosi e per lo Stato italiano. Nel resto del mondo si sono tenute manifestazioni anche oceaniche che hanno portato dei contenuti politici molto importanti che dicono una cosa semplice: la maggior parte della popolazione mondiale rifiuta che nel 2024 si possa consumare un genocidio sotto gli occhi dei nostri governi".

Eddy Sorge, del Movimento disoccupati 7 novembre, ha parlato del ddl Sicurezza, spiegando: "Non fa altro che aumentare le pene per chi, anche all'esterno di una fabbrica, sciopera. Se fa un picchetto, arriva a poter essere condannato fine a due anni. Penso che non abbiamo nessun'altra strada che quella di organizzarci". Per Sorge la manifestazione del 5 ottobre è stata "l'apripista di un aumento repressivo che non è legato solo a questo governo: più aumenta la guerra all'esterno, più c'è una guerra all'interno di controllo sociale, di repressione, di tagli alla spesa sociale". Anche per questo il 18 ottobre ci sarà uno sciopero a livello nazionale "perché pensiamo che sia legittimo - ha affermato Sorge - Dobbiamo contrattaccare bloccando le fabbriche delle armi, bloccando le fabbriche della morte e iniziando a scioperare per forti aumenti salariali, per la riduzione dell'orario di lavoro, perché la stragrande maggioranza della popolazione non vuole la guerra, ma vuole servizi, salari e una vita dignitosa".