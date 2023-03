Manifestanti occupano i binari: bloccata circolazione della Linea 1

Alcuni manifestanti - forse un gruppo di disoccupati - hanno occupato i binari della stazione "Museo" della Metro Linea 1. Tanti i post sui social degli utenti che annunciano i disservizi, esprimendo rabbia e incredulità. La notizia viene confermata anche da Anm che, sul proprio canale ufficiale, scrive: "Metro Linea 1: circolazione temporaneamente sospesa sull'intera tratta. Presenza persone non autorizzate sui binari alla stazione Museo".

In un post il Movimento Disoccupati "7 Novembre" scrive: "URGENTE Quello che sta succedendo ora nel Palazzo San Giacomo e in piazza con i disoccupati dovrebbe far indignare e scattare tutti i compagni/e della città. Un gruppo di disoccupati è sequestrato nei fatti dentro l'androne del Palazzo San Giacomo mentre tutto il movimento è alla metro Linea 1 di Cavour. Le istituzioni giocano sulla fame dei proletari. Non ci reprimeranno così".