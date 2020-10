Manichino impiccato in autostrada sul cavalcavia|FOTO

"I lavoratori whirlpool sono appesi ad un filo della speranza, perché la vita di ognuno di noi non finisca sotto un pont. Messi alla gogna da uno stato impotente e lasciati all'adiaccio da un'azienda senza scrupoli". Sono sempre più esasperati i lavoratori Whirlpool di Napoli a pochi giorni dall'annunciata chiusura della stabilimento di via Argine previsto per il 31 ottobre.

"Il manichino è stato esposto per protesta impiccato in tre punti differenti: sul ponte di via Galileo Ferraris, uscita incrocio via delle Brecce, sul cavalcavia del Centro Direzionale e sull'autostrada ponte che passa sopra il sito", spiegano i lavoratori.