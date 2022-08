Guasto alla condotta: cittadini senz'acqua per ore

Gragnao, Santa Maria la Carità e Sant'Antonio Abate senz'acqua per diverse ore. Emergenza idrica sui Monti Lattari, dove la Gori, l'azienda che gestisce il servizio, ha comunicato mancanze e abbassamenti di pressione idrica causate da un guasto improvviso.

Diverse le aree interessate dal disservizio. Per Gragnano via Salette, via Bersagliere Carmine Donnarumma e tutte le traverse; per Santa Maria via Visitazione e tutte le traverse; per Sant'Antonio via Motta, via Cappella dei Bisi, via Visitazione e tutte le traverse.

L'acqua è mancata dopo le 14, ma la Gori non ha comunicato se si tratta di guasti distinti o di un unico grande problema. Ma ha asicurato che il servizio verrà ripristinato nell'arco del pomeriggio stesso.

Intanto si segnalano disagi anche in penisola Sorrentina. A Piano e Massa Lubrense cittadini e turisti sono sprovvisti del servizio, gestito sempre da Gori. Oggi, si sono aggiunti anche Sorrento e Meta.