"Emergenza bombole di ossigeno a Napoli. In farmacia non se ne trovano"

"In piena notte sono stato allertato dalla suocera 72enne cardiopatica che positiva covid-19 con febbre e dispnea ricercava aiuto. Prontamente allertavo il servizio di Emergenza territoriale del 118 che da una prima consultazione telefonica non riteneva opportuno intervenire con ambulanza prescrivendo una terapia di ossigeno terapeutico da acquistare in Farmacia. Chiaramente mi precipitavo in tutte le farmacie notturne di Napoli avendo come risposta l'assoluta mancanza di bombole di ossigeno terapeutico addirittura mi dicevano che stanno pensando di passare da quello gassoso a liquido. La situazione è drammatica a Napoli è in guerra di ossigeno e non solo", dichiara il noto sindacalista napoletano Giuseppe Alviti leader Federazione nazionale Lavoratori diritti degli ammalati ricalcando come sia impossibile gestire la situazione anche e in virtù degli sforzi numerosi con ospedali Covid aperti in Campania ma chiaramente già in affanno e soprattutto difficili come si vede ad raggiungerli.