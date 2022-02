Non si presenta al lavoro e i colleghi chiamano il 118: era in galera

Da qualche giorno non si presentava al lavoro facendo preoccupare i colleghi, ma era in carcere in Umbria con l'accusa di spaccio. La curiosa vicenda vede protagonista un 23enne originario della provincia di Napoli e domiciliato a Imola dove lavora come operaio.

Il giovane non si è presentato al lavoro. I colleghi, allora, hanno prima allertato il 118, ma presso l'abitazione del giovane non c'era nessuno. Oltre ai sanitari, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che - con grande sorpresa - hanno scoperto una serra con diverse piante di marijuana e due chili di hashish suddivisi in panetti, oltre a semi, bilancino e materiale per il confezionamento.

I carabinieri hanno avviato le indagini e hanno appurato che il 23enne, il 6 febbraio scorso era stato fermato dalla polstrada di Todi (Pg) e nell'auto sono stati trovati 2 etti di hashish, quindi era stato arrestato e portato in un carcere umbro, dove gli è stata notificata un ulteriore denuncia per spaccio e coltivazione.