Circumvesuviana, manca il capostazione: limitazioni sulla tratta

Per mancanza del capostazione nella Stazione di Torre del Greco della Circumvesuviana, per alcune corse la circolazione ferroviaria - per i treni provenienti da Napoli - si concluderà a San Giorgio a Cremano. Questo l'annuncio di Eav: "Linee Vesuviane - Limitazione linea Napoli - Centro Direzionale - S. Giorgio - T. del Greco. Causa mancanza Capostazione stazione di Torre del Greco, la linea Napoli - T. del Greco via CDN a partire dalla corsa delle ore 13:50 e fino alla corsa delle ore 17:50, limitano a S. Giorgio a Cremano".

Questa mattina, sulla linea sono stati registrati altri problemi tra Castellammare e Torre Annunziata per un tronco d'albero che ingombrava i binari all'altezza di Pompei. La situazione è tornata regolare a partire dalle ore 11.