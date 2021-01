Voragine a Secondigliano, rimossa l'auto inghiottita: manca l'acqua in tutta la zona

Nel video le immagini di questa mattina da Secondigliano, dove ieri si è aperta una voragine che ha inghiottito un’auto parcheggiata, ieri intorno alle ore 19.00. Il grave cedimento stradale si è verificato in via del Cassano, nella zona conosciuta come il Perrone, a pochi passi da Corso Secondigliano. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Municipale e la Protezione Civile che hanno messo in sicurezza l’area. Disagi durante la notte per la mancanza d’acqua in zona. E' stata infatti trovata una perdita dall'Abc e si è deciso di procedere con cautela prima di erogare nuovamente l'acqua nelle abitazioni del quartiere.