Guasto idrico mette in ginocchio i residenti: pronte diverse autobotti

Un guasto idrico su una condotta a Napoli sta mettendo in ginocchio una parte della città di Pozzuoli. La mancanza di acqua è stata segnalata anche da diversi residenti sui social. Sulla pagina del Comune di Pozzuoli si legge: "A causa di un guasto nel territorio del comune di Napoli sulla condotta già interessata da interventi precedenti, ricadente nelle competenze di ABC e del Comune di Napoli, è interrotta l'erogazione idrica della zona bassa della città fino a via Annecchino.

I nostri tecnici sono sul posto per collaborare ad una risoluzione rapida del problema, ma al momento non si conoscono i tempi. Stiamo predisponendo il servizio di approvvigionamento con le autobotti del Comune. A breve vi comunicheremo l'esatta ubicazione".

Poco dopo, con un nuovo post, sono state fornite ulteriori informazioni: "Abbiamo inviato due autobotti per l'approvvigionamento: una a Via Napoli e una a Piazza a Mare. Alle 11 una terza autobotte farà servizio mobile Via Fasano-Via Annecchino. Siamo in contatto con il Comune di Napoli per capire l'entità del guasto e soprattutto i tempi di risoluzione. Seguiranno aggiornamenti".