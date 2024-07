Lavori alla rete idrica: Capri e costiera sorrentina senza acqua

Il servizio idrico sarà sospeso dalle 21 di lunedì 22 luglio alle ore 3 di mercoledì 24 luglio in alcune località dei comuni di Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense e per i comuni dell'isola di Capri (servizio sospeso nelle fasce orarie notturne). Lo annuncia la Gori, società che gestisce il servizio idrico in Penisola Sorrentina e nell'isola di Capri. La sospensione del servizio idrico è necessaria per consentire lo svolgimento dei lavori per la sostituzione di un tratto della condotta adduttrice in località La Palombara, nel comune di Castellammare di Stabia, oggetto del guasto dello scorso 20 giugno che ha causato la mancanza di acqua in alcuni comuni della Penisola sorrentina e a Capri.

L’opera prevede, tra le altre cose, la posa di una nuova tubazione lunga circa 50 metri, con un diametro di 60 centimetri. La posizione impervia dell’infrastruttura, posta a circa 30 metri da terra, lungo il viadotto della strada statale 145, renderà necessario il coinvolgimento di 40 tecnici, 2 gru da 200 tonnellate, 3 piattaforme mobili, di cui una aerea da 14 metri di lunghezza, e l’uso di tecnologie avanzate. Il cronoprogramma dei lavori comprende, inoltre, un dettagliato piano degli approvvigionamenti e della distribuzione con lo scopo di garantire la ripresa del servizio in tempi ottimali.

In seguito agli incontri svolti in Prefettura a Napoli e a Capri, presieduti dal prefetto di Napoli Michele di Bari, è stato inoltre disposto un piano eccezionale per la gestione del servizio idrico sostitutivo, fino al ripristino della normale erogazione. Il piano prevede il potenziamento del servizio di autobotti sulla terraferma e l’eventuale utilizzo di una nave dedicata al trasporto delle necessarie autobotti per l’isola di Capri.