Neomamma non vaccinata gravissima per il Covid: rischiano anche i gemellini nati prematuri

È in condizioni molto gravi, ricoverata al Policlinico di Napoli. Trentuno anni, non vaccinata, si trova in rianimazione a causa del Covid. Ed è stato il virus ad indurre i medici a farla partorire con taglio cesareo i suoi due gemelli, neonati prematuri che, ciascuno al di sotto del kg di peso, sono adesso anche loro in condizioni critiche.

È la drammatica situazione che sta vivendo una neomamma, in pericolo di vita come i suoi due piccoli. Non la prima del genere, a Napoli. La 28enne Palma – anche lei non vaccinata – partorì pochi mesi fa il suo quarto figlio e spirò in ospedale a causa del Covid.

I casi di questo tipo sono stati numerosi. Parti prematuri (dalle conseguenze anche tragiche in alcuni casi) dovuti all'insorgere del virus nelle madri.