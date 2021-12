Anni di botte alla moglie e ai figli: in manette

Questa mattina a Pimonte, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della procura oplontina, hanno proceduto all'arresto di un 29enne del luogo, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex convivente e dei figli minorenni.

Le attività d'indagine, condotte dai militari della stazione di Gragnano, hanno permesso di appurare che l'uomo, nonostante fosse stato già condannato in passato per lo stesso reato e fosse decaduto dalla potestà genitoriale, tra marzo e ottobre di quest'anno avrebbe maltrattato l'ex compagna e i figli minori, sottoponendoli a continue vessazioni psico-fisiche ed angherie e facendoli vivere in un clima di costante terrore e perdurante stato d'ansia per la propria incolumità.

In particolare, secondo quanto emerso dalle indagini, l'odierno arrestato non solo avrebbe più volte minacciato di morte l'ex compagna, arrivando ad aggredirla fisicamente di fronte ai figli, ma avrebbe anche colpito uno dei bambini con pugni e schiaffi, provocandogli ematomi su più parti del corpo. Espletate le formalità di rito, l'indagato è stato associato alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale.