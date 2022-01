Vuole soldi per acquistare la droga e aggredisce la madre: arrestato

Iri sera, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura, gli agenti di Polizia di Torre del Greco hanno tratto in arresto un 31enne, in quanto gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate ed estorsione, commessi in danno della madre.

Le indagini sono partite dopo la denuncia della stessa donna, la quale nell'immediatezza ha riferito di essere stata aggredita dal figlio, presentando evidenti ecchimosi intorno all'occhio. La donna ha denunciato di essere vittima anche di aggressioni verbali e fisiche da parte del figlio per questioni di soldi utili ad acquistare della droga. Le aggressioni, secondo il suo racconto, andavano avanti dal mese di giugno.

La versione della vittima è stata confermata anche dagli altri due figli e dalle immagini di videosorveglianza visionate dalle forze dell'ordine. Il 31enne, in un primo momento, si è reso irreperibile, ma poi è stato rintracciato, arrestato e condotto al carcere di Poggioreale.