Uomo cade in una voragine sotto la pioggia e rischia di annegare

Il maltempo non sta dando tregua alla Campania negli ultimi giorni e adesso si avvertono anche le conseguenze delle forti piogge. Nel giorno in cui Napoli si è svegliata con la notizia della grande voragine apertasi nel parcheggio dell’Ospedale del Mare, un altro episodio – per fortuna di lieve entità – è accaduto in via Coroglio. Una persona stava passeggiando tranquillamente quando è caduta in una grossa buca. Forse per distrazione o forse effettivamente non si è resa conto del pericolo dal momento che la buca era completamente coperta dall’acqua che cade incessantemente da giorni.

Circostanza, questa, che rendeva difficile capire se si trattava di una piccola buca apertasi di recente o di una voragine di grandi dimensioni. Purtroppo si trattava proprio di quest’ultima, dal momento che sono stati momenti di panico. I passanti hanno allertato vigili del fuoco e forze di polizia. Il malcapitato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo per essere sottoposto ad accertamenti che hanno però subito tranquillizzato parenti ed amici: nessuna ferita, solo tanto spavento. In queste ore la manutenzione delle arterie e delle aree cittadine sembra essere al centro dell’attenzione generale, soprattutto dopo la vicenda della voragine all’ospedale del Mare.