Maltempo, voragine a Miano: interventi dei pompieri in tutta la provincia

Il maltempo non sta risparmiando la Campania, come il resto del nostro Paese. Le frequenti piogge però portano conseguenze ben più gravi del disagio. Notizie di crolli e allagamenti ormai sono frequenti. L’ultimo in ordine di tempo è accaduto in via Langella a Miano dove ha ceduto un pezzo di strada. A rilanciare l’allarme è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha raccontato come dalle prime ricostruzioni pare che a causare il crollo sia stata una perdita d’acqua e il maltempo.

Sarà chi di dovere a fare piena luce sulle cause del cedimento, ora a preoccupare i residenti che temono per la sicurezza delle loro abitazioni. Quello di Miano non è però l’unico episodio legato o acuito dal maltempo. In tutto nelle ultime ore sono stati 75 gli interventi dei vigili del fuoco in un solo giorno. L’allarme scatta per infiltrazioni, voragini, tronchi caduti, tettoie divelte, caduta di calcinacci. Sono tanti gli interventi richiesti e purtroppo il numero è destinato ad aumentare dal momento che l’allerta meteo è stata prorogata e che la pioggia non smette di cadere neanche in queste ore.