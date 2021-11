Maltempo, danni nel napoletano: strada sprofonda sotto il peso della pioggia

Preoccupa la voragine che si è aperta a causa del maltempo a Casoria, in via Lufrano. La situazione è sotto controllo anche se, come sostiene la Protezione civile, la situazione sembra essere peggiorata con il passare delle ore. L'area, tuttavia, è stata subito messa in sicurezza dagli uomini de "Le Aquile". L'ultimo aggiornamento, in ordine di tempo, arriva proprio dal gruppo di volontari, via social.

"A fronte dell’allerta meteo con criticità arancione delle scorse ore, i nostri volontari hanno svolto attività di monitoraggio e perlustrazione delle zone più a rischio.

Persistono i disagi in via Lufrano, dove la situazione appare peggiorata, vi invitiamo per questo ad evitare di transitare su quel tratto di strada o di prestare la massima attenzione, abbiamo provveduto a segnalare il disagio alle autorità competenti.

Nelle altre zone, soggette già ad attività di previsione e prevenzione svolta per eventuali allagamenti, non si registrano disagi. Vi ricordiamo che l’allerta con criticità arancione è ancora in vigore fino alle ore 18:00 di Domenica 28 novembre. Vi invitiamo per questo a prestare la massima attenzione e vi ricordiamo che i nostri volontari sono sempre a disposizione per eventuali necessità".