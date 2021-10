Nubifragio si abbatte sull'area flegrea: strade allagate e residenti bloccati in casa

Il nubifragio che si è abbattuto sull'area flegrea - ma anche in altre aree della provincia - nelle scorse ore ha provocato allagamenti di strade e terreni, con residenti bloccati in casa. La situazione di maggiore criticità a Pozzuoli e in particolare nella frazione di Licola mare dove per la forte pioggia si sono allagati piani terra e diversi sminterrati.

Disagi anche per gli automobilisti, molti dei quali rimasti bloccati dall'acqua torrenziale che ha invaso le strade. Situazioni critiche per la viabilità anche tra le località San Vito e San Martino, a Cigliano e a confine con Napoli nella conca di Agnano Pisciarelli. Pioggia e vento hanno provocato danni anche in alcuni istituti scolastici di Pozzuoli dove sono state registrate diverse infiltrazioni d'acqua.