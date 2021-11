Il maltempo torna su Napoli: allagamenti, traffico in tilt e tram fermi

Il maltempo torna su Napoli e si fermano i tram di alcune linee. Le forti piogge, infatti, hanno causato l'allagamento di alcune strade, tra queste c'è anche il corso San Giovanni a Teduccio, nella zona della Vigliena. L'acqua ha reso impraticabili i binari del tram, tanto che Anm è stata costretta a lasciare in deposito le macchine che viaggiano sulla Linea 1 e la Linea 4.

Il disservizio è stato annunciato via social dall'azienda del Comune di Napoli, ma anche dal sindacato USB: "A seguito dei lavori di rifacimento stradali avvenuti, alla Vigliena in zona San Giovanni a Teduccio, è stato modificato il sistema di raccoglimento per l’acqua piovana. Risultato: allagamento stradale, traffico e blocco del servizio tramviario fermo in deposito per impraticabilità stradale".

Oltre allo "stop" forzato dei tram, gli allagamenti - che riguardano anche altre zone della città - stanno creando disagi anche agli automobilisti, imbottigliati nel traffico in tilt.