Napoli nella morsa del maltempo: strade allagate - VIDEO

Continua a cadere copiosa la pioggia su Napoli e provincia. Nuovi disagi si stanno registrando in questi minuti a Gianturco dove alcune strade risultano completamente allagate. Come si vede nel video, le macchina sono costrette a procedere a passo d'uomo per evitare possibili danni. La situazione, purtroppo,è critica dalla tarda mattinata di oggi.

Una bomba d'acqua improvvisa, infatti, ha colto di sorpresa i cittadini. All'uscita di un supermercato dell'Arenaccia alcuni clienti sono rimasti bloccati per diversi minuti.