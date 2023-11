Maltempo, ramo caduto sulla linea: interrotta tratta Circumvesuviana

A causa del maltempo è stata interrotta una tratta della Circumvesuviana. A renderlo noto è stata Eav.

È iniziata all'insegna dei problemi la giornata per i pendolari delle linee vesuviane. "Causa guasto tecnico per caduta rami sulla linea aerea, la circolazione è interrotta tra le stazioni di Torre del Greco e Pioppaino", fa sapere l'Ente Autonomo Volturno.

L'azienda di trasporti fa anche sapere che "è in corso l'intervento di rimozione degli ostacoli per la rimessa in servizio della circolazione".

Intanto è stato soppresso il treno delle ore 8.57 da San Giorgio a Torre Annunziata.