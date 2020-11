Pioggia torrenziale in città, la conta dei danni: voragini e allagamenti

Pesante, pesantissima l'ondata di maltempo che soprattutto dalla serata di ieri si è abbattuta su Napoli e provincia, con 90 millimetri di acqua caduti in poche ore. Notevoli, come purtroppo è consuetudine in questi casi, anche i danni: su tutti della voragini al Vomero, problemi idrici a via Pigna e allagamenti al Rione Traiano.

Voragini sono state segnalate soprattutto nella zona di Vomero e Arenella, col manto stradale che ha ceduto in diversi punti. Residenti senz'acqua invece in via Pigna, dove il cantiere a cielo aperto per le fogne – si tratta del rifacimento del collettore fognario Arena Sant'Antonio, termine lavori previsto 2021 – si è allagato. Sul posto municipale e tecnici dell'Abc.

Problemi anche in piazza Canneto, dove il manto stradale composto da sampietrini ha ceduto. L'area è stata transennata.

Infine, problemi seri alla circolazione su via Adriano, al Rione Traiano. La zona all'incrocio con via Servio Tullio è risultata completamente allagata.