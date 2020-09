Maltempo a Napoli, de Magistris chiude parchi e cimiteri fino a lunedì

Il sindaco Luigi de Magistris ha firmato, ieri in serata, l'ordinanza per la chiusura di parchi e cimiteri cittadini per i giorni di oggi 27 settembre e domani 28 settembre. Saranno oggi anche chiusi gli impianti sportivi all'interno e nelle cui aree di pertinenza "insistono alberature". La decisione arriva "a seguito - spiega Palazzo San Giacomo - dei danni prodotti dalle avverse condizioni meteo del 25 settembre e a causa delle criticità previste".

L'ordinanza oltre alla chiusura invata "la popolazione tutta ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e forti raffiche di vento".

La decisione è conseguenza anche di quanto avvenuto l'altro ieri, con diversi crolli di alberi che si sono registrati al Vomero e lo spaventoso crollo di una tettoia alla Pignasecca, evento che per fortuna non ha causato danni alle persone.