Strada allagata, bus bloccati allo stazionamento di Dazio | VIDEO

Sembra un lago, ma è la strada antistante lo stazionamento dei bus di Dazio, nel quartiere di Bagnoli. È quello filmato da Marco Sansone, sindacalista Usb di Anm. Sansone, che ha postato le immagini su Facebook, spiega che il vero problema oggi non sono i congedi elettorali dei dipendenti del servizio cittadino di trasporto pubblico, ma il mancato intervento delle istituzioni nell'assicurare la viabilità dopo l'allerta meteo di ieri.

"Bagnoli Dazio è solo un esempio. Mi fanno morire quelli che dicono che a causa dei congedi elettorali dei lavoratori dell'Anm ci saranno disservizi oggi - scrive Marco Sansone - Anche stavolta l'allerta meteo era stata ampiamente preventivata, eppure, nonostante avessimo chiesto al Comune di Napoli ed alle Municipalità di ripulire le caditoie prima dell'arrivo delle piogge autunnali, gli Enti se ne sono infischiati. Le conseguenze, neanche a dirlo, sono quelle sotto gli occhi di tutti".

"Qui - spiega Sansone a proposito del video - è Via Pozzuoli, nei pressi dello stazionamento ANM di Bagnoli Dazio, ed autobus e vetture private sono fermi da circa un'ora. Ed è un po' così in tutta la città. Ditelo ai poveri cittadini che attendono invano sulle pensiline e nelle stazioni, la responsabilità dei disservizi è dovuta all'ennesima Amministrazione Comunale incapace di vedere al di là del suo naso, non certo di chi lavora e ci mette la faccia...".