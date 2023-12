Maltempo, strade allagate e traffico in tilt (VIDEO)

Napoli allagata. E' sempre la stessa storia, basta un temporale per mettere in ginocchio la viabilità cittadina. Non fa eccezione il maltempo che sta colpendo la città nella giornata di oggi, 5 dicembre. La pioggia battente è cominciata nella serata di ieri ed è proseguita nell'arco di tutta la mattinata.

Con una telecamera attaccata al parabrezza di un'automobile abbiamo percorso alcune strade diventate impraticabili dopo poche ore dall'inizio delle precipitazioni. Poggioreale, la zona industriale e Napoli Est sembrano le aree più colpite, con particolari criticità in via de Roberto, via Caramanico, via Gianturco.